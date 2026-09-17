Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus VivoBook V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 890 руб.
В наличии
Код товара: 748802
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109 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS
Ноутбук Asus V16 V3607VM-RP090 подходит пользователям, которым требуется мощное устройство для работы с графикой, играми и мультимедийными задачами. Он оснащён современным процессором и видеокартой, что помогает запускать ресурсоёмкие приложения. Объём оперативной памяти и быстрый твердотельный накопитель улучшают отзывчивость системы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus V16 V3607VM-RP090 подходит пользователям, которым требуется мощное устройство для работы с графикой, играми и мультимедийными задачами. Он оснащён современным процессором и видеокартой, что помогает запускать ресурсоёмкие приложения. Объём оперативной памяти и быстрый твердотельный накопитель улучшают отзывчивость системы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - по цене 109890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS