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Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&quot; M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
529 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748800
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5 Max
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Энергоемкость батареи
100 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A)

Ноутбук Apple MacBook в серебристом алюминиевом корпусе сочетает выразительный дизайн и серьёзные возможности для работы. Большой экран диагональю 16,2 дюйма с разрешением 3456?2234 обеспечивает детальное изображение и комфортное пространство для задач, документов и контента. Объём оперативной памяти 48 ГБ помогает уверенно работать с ресурсоёмкими приложениями и несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель обеспечивает быструю работу системы и удобный доступ к данным, а встроенная видеокарта подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при любом освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. ????????????????????

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5 Max
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Энергоемкость батареи
100 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook в серебристом алюминиевом корпусе сочетает выразительный дизайн и серьёзные возможности для работы. Большой экран диагональю 16,2 дюйма с разрешением 3456?2234 обеспечивает детальное изображение и комфортное пространство для задач, документов и контента. Объём оперативной памяти 48 ГБ помогает уверенно работать с ресурсоёмкими приложениями и несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель обеспечивает быструю работу системы и удобный доступ к данным, а встроенная видеокарта подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при любом освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. ????????????????????
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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