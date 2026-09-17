Гарантия качества
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
529 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748800
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A)
Ноутбук Apple MacBook в серебристом алюминиевом корпусе сочетает выразительный дизайн и серьёзные возможности для работы. Большой экран диагональю 16,2 дюйма с разрешением 3456?2234 обеспечивает детальное изображение и комфортное пространство для задач, документов и контента.
Объём оперативной памяти 48 ГБ помогает уверенно работать с ресурсоёмкими приложениями и несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель обеспечивает быструю работу системы и удобный доступ к данным, а встроенная видеокарта подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при любом освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. ????????????????????
Ноутбук Apple MacBook в серебристом алюминиевом корпусе сочетает выразительный дизайн и серьёзные возможности для работы. Большой экран диагональю 16,2 дюйма с разрешением 3456?2234 обеспечивает детальное изображение и комфортное пространство для задач, документов и контента.
Объём оперативной памяти 48 ГБ помогает уверенно работать с ресурсоёмкими приложениями и несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель обеспечивает быструю работу системы и удобный доступ к данным, а встроенная видеокарта подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при любом освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему. ????????????????????
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver EN (MGE94LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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