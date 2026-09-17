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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black

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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748794
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
38 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black

Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат просмотра контента. Процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти помогают уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Быстрый SSD объёмом 1024 Гб предоставляет много места для хранения файлов, программ и других данных. Встроенная видеокарта подходит для повседневного использования, а порт USB Type-C расширяет возможности подключения совместимых устройств. Пластиковый корпус сочетает функциональность и практичность. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное обеспечение.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
38 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат просмотра контента. Процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти помогают уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Быстрый SSD объёмом 1024 Гб предоставляет много места для хранения файлов, программ и других данных. Встроенная видеокарта подходит для повседневного использования, а порт USB Type-C расширяет возможности подключения совместимых устройств. Пластиковый корпус сочетает функциональность и практичность. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное обеспечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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