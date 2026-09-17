Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 83A100EYRM 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD1TB Intel UHD Business Black
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат просмотра контента. Процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти помогают уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Быстрый SSD объёмом 1024 Гб предоставляет много места для хранения файлов, программ и других данных. Встроенная видеокарта подходит для повседневного использования, а порт USB Type-C расширяет возможности подключения совместимых устройств. Пластиковый корпус сочетает функциональность и практичность. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное обеспечение.
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