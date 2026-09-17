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Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black

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Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14&quot; IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748790
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 225U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает комфортное рабочее пространство в компактном формате. Алюминиевый корпус сочетает аккуратный внешний вид и практичность, а небольшая диагональ удобна для мобильной работы и учёбы. За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 5. Оперативная память 16 ГБ позволяет уверенно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям. Для работы в условиях недостаточного освещения предусмотрена подсветка клавиатуры. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а встроенный сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 225U
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает комфортное рабочее пространство в компактном формате. Алюминиевый корпус сочетает аккуратный внешний вид и практичность, а небольшая диагональ удобна для мобильной работы и учёбы. За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 5. Оперативная память 16 ГБ позволяет уверенно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям. Для работы в условиях недостаточного освещения предусмотрена подсветка клавиатуры. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а встроенный сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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