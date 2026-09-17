Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает комфортное рабочее пространство в компактном формате. Алюминиевый корпус сочетает аккуратный внешний вид и практичность, а небольшая диагональ удобна для мобильной работы и учёбы. За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 5. Оперативная память 16 ГБ позволяет уверенно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям. Для работы в условиях недостаточного освещения предусмотрена подсветка клавиатуры. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а встроенный сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 128 720 руб.32180 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 720 руб.32180 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 133 870 руб.33468 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 136 640 руб.34160 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 136 640 руб.34160 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 139 410 руб.34853 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 142 340 руб.35585 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 146 300 руб.36575 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 147 240 руб.36810 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 148 660 руб.37165 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 164 490 руб.41123 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 500 руб.41375 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120H...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 21R1005PFW 14" IPS Ultra 7 255U 16GB/SSD512GB Black