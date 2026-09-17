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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14" IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14" IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 7
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 10
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14&quot; IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748789
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5 PRO
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14" IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детальное изображение, а частота обновления 60 Гц делает отображение плавным и комфортным. Процессор AMD Ryzen AI 5 PRO с 6 ядрами уверенно справляется с многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают одновременно работать с несколькими приложениями и файлами без лишних задержек. Практичный ноутбук Lenovo для тех, кому важны мобильность, производительность и чёткая картинка.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14" IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5 PRO
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детальное изображение, а частота обновления 60 Гц делает отображение плавным и комфортным. Процессор AMD Ryzen AI 5 PRO с 6 ядрами уверенно справляется с многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают одновременно работать с несколькими приложениями и файлами без лишних задержек. Практичный ноутбук Lenovo для тех, кому важны мобильность, производительность и чёткая картинка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QJ00F8FW 14" IPS Ryzen AI 5 Pro 340 16GB/SSD512GB AMD Radeon Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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