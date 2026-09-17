Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00CKFW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD512GB Intel Arc Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00CKFW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD512GB Intel Arc Black
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 — компактный формат с удобным рабочим пространством для учёбы, работы и повседневных задач. Пластиковый корпус делает модель практичной для ежедневного использования. За быстродействие отвечают процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Такой комплект позволяет комфортно работать с несколькими задачами и хранить необходимые файлы. Подсветка клавиатуры помогает сохранять удобство набора текста при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый доступ к ноутбуку. Модель поставляется без операционной системы, поэтому вы сможете самостоятельно выбрать и установить подходящее программное обеспечение.
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