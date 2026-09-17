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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 2
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748782
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL в прочном алюминиевом корпусе удобно брать с собой на встречи и в командировки. Это производительная модель для тех, кто работает с большими объёмами данных, программированием или часто участвует в видеозвонках.
Большой 16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10 и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делают работу с документами и таблицами комфортной в течение всего дня. Подсветка клавиш помогает печатать при слабом освещении.
ThinkBook 16 G8 IAL часто выбирают для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к сети.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти. Этой мощности хватает для работы в множестве программ одновременно без замедлений. Быстрый SSD диск на 1 ТБ загружает систему за секунды и предлагает много места для хранения проектов.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть порты USB 3.0, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и видеовыход HDMI. Для стабильного интернета в офисе предусмотрен разъём RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Этот ноутбук подойдёт программистам, аналитикам, менеджерам и студентам. На нём удобно работать с кодом, большими таблицами Excel и готовить презентации. Это хороший выбор для работы как в офисе, так и вне его.
Процессор Intel Core Ultra 7 для сложных вычислений.
32 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 1 ТБ для хранения данных.
16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти хорошо подходят для компиляции кода и работы в нескольких средах разработки.
Можно ли подключить два внешних монитора?
Да, можно подключить мониторы через порты HDMI и Thunderbolt для создания многозадачного рабочего места.
Удобна ли клавиатура для работы с цифрами?
Да, у ноутбука полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком, что делает ввод данных в таблицы и документы комфортным.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для закупки в офис?
Да, это популярная модель для корпоративного сегмента. Сканер отпечатков пальцев повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильного подключения в офисе.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL в прочном алюминиевом корпусе удобно брать с собой на встречи и в командировки. Это производительная модель для тех, кто работает с большими объёмами данных, программированием или часто участвует в видеозвонках.
Большой 16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10 и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делают работу с документами и таблицами комфортной в течение всего дня. Подсветка клавиш помогает печатать при слабом освещении.
ThinkBook 16 G8 IAL часто выбирают для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к сети.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти. Этой мощности хватает для работы в множестве программ одновременно без замедлений. Быстрый SSD диск на 1 ТБ загружает систему за секунды и предлагает много места для хранения проектов.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть порты USB 3.0, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и видеовыход HDMI. Для стабильного интернета в офисе предусмотрен разъём RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Этот ноутбук подойдёт программистам, аналитикам, менеджерам и студентам. На нём удобно работать с кодом, большими таблицами Excel и готовить презентации. Это хороший выбор для работы как в офисе, так и вне его.
Процессор Intel Core Ultra 7 для сложных вычислений.
32 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 1 ТБ для хранения данных.
16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти хорошо подходят для компиляции кода и работы в нескольких средах разработки.
Можно ли подключить два внешних монитора?
Да, можно подключить мониторы через порты HDMI и Thunderbolt для создания многозадачного рабочего места.
Удобна ли клавиатура для работы с цифрами?
Да, у ноутбука полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком, что делает ввод данных в таблицы и документы комфортным.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для закупки в офис?
Да, это популярная модель для корпоративного сегмента. Сканер отпечатков пальцев повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильного подключения в офисе.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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