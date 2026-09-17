Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы

Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL в прочном алюминиевом корпусе удобно брать с собой на встречи и в командировки. Это производительная модель для тех, кто работает с большими объёмами данных, программированием или часто участвует в видеозвонках.

Большой 16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10 и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делают работу с документами и таблицами комфортной в течение всего дня. Подсветка клавиш помогает печатать при слабом освещении.

ThinkBook 16 G8 IAL часто выбирают для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к сети.

Производительность

Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти. Этой мощности хватает для работы в множестве программ одновременно без замедлений. Быстрый SSD диск на 1 ТБ загружает систему за секунды и предлагает много места для хранения проектов.

Порты и разъёмы

Для подключения периферии есть порты USB 3.0, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и видеовыход HDMI. Для стабильного интернета в офисе предусмотрен разъём RJ-45. Также есть слот для карт памяти.

Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL

Этот ноутбук подойдёт программистам, аналитикам, менеджерам и студентам. На нём удобно работать с кодом, большими таблицами Excel и готовить презентации. Это хороший выбор для работы как в офисе, так и вне его.

Процессор Intel Core Ultra 7 для сложных вычислений.

32 ГБ оперативной памяти для многозадачности.

Быстрый SSD диск на 1 ТБ для хранения данных.

16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10.

Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.

Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком.

Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?

Да, процессор Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти хорошо подходят для компиляции кода и работы в нескольких средах разработки.

Можно ли подключить два внешних монитора?

Да, можно подключить мониторы через порты HDMI и Thunderbolt для создания многозадачного рабочего места.

Удобна ли клавиатура для работы с цифрами?

Да, у ноутбука полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком, что делает ввод данных в таблицы и документы комфортным.

Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для закупки в офис?

Да, это популярная модель для корпоративного сегмента. Сканер отпечатков пальцев повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильного подключения в офисе.

