Ноутбук Asus G614PW-TS186W 16" 2.5K IPS Ryzen 9 8940HX/32GB/SSD1TB/RTX 5080 16GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0QK7-M009X0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
361 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748776
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus G614PW-TS186W 16" 2.5K IPS Ryzen 9 8940HX/32GB/SSD1TB/RTX 5080 16GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0QK7-M009X0)
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном создан для тех, кто ценит просторное изображение и высокую детализацию. Разрешение 2560?1600 делает картинку чёткой, а частота обновления 300 Гц обеспечивает особенно плавное отображение динамичных сцен. За производительность отвечает процессор AMD с частотой 2,4 ГГц, дополненный оперативной памятью DDR5. Быстрый SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет много места для файлов, приложений и рабочих проектов. Windows 11 Home помогает сразу приступить к работе и повседневным задачам.cuntegn
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Развернуть
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном создан для тех, кто ценит просторное изображение и высокую детализацию. Разрешение 2560?1600 делает картинку чёткой, а частота обновления 300 Гц обеспечивает особенно плавное отображение динамичных сцен. За производительность отвечает процессор AMD с частотой 2,4 ГГц, дополненный оперативной памятью DDR5. Быстрый SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет много места для файлов, приложений и рабочих проектов. Windows 11 Home помогает сразу приступить к работе и повседневным задачам.cuntegn
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, RTX 5080, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Asus G614PW-TS186W 16" 2.5K IPS Ryzen 9 8940HX/32GB/SSD1TB/RTX 5080 16GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0QK7-M009X0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus G614PW-TS186W 16" 2.5K IPS Ryzen 9 8940HX/32GB/SSD1TB/RTX 5080 16GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0QK7-M009X0)