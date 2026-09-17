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Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0)

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Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 1
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 2
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 3
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 4
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 5
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 6
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 7
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 8
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 1
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 2
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 3
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 4
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 5
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 6
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 7
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 8
  • Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14&quot; OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748771
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0)

Ультрабук Asus сочетает компактный формат и серьёзные возможности для работы. Диагональ 14 дюймов делает модель удобной для повседневного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство. OLED-экран с частотой обновления 60 Гц порадует насыщенной картинкой и выразительной подачей контента. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, дополненный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x — такой объём позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и подойдёт тем, кто ищет компактное устройство с большим объёмом памяти, современным процессором и качественным OLED-дисплеем.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрабук Asus сочетает компактный формат и серьёзные возможности для работы. Диагональ 14 дюймов делает модель удобной для повседневного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство. OLED-экран с частотой обновления 60 Гц порадует насыщенной картинкой и выразительной подачей контента. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, дополненный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x — такой объём позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и подойдёт тем, кто ищет компактное устройство с большим объёмом памяти, современным процессором и качественным OLED-дисплеем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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