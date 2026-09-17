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Характеристики
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748771
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Описание товара Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0)
Ультрабук Asus сочетает компактный формат и серьёзные возможности для работы. Диагональ 14 дюймов делает модель удобной для повседневного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство.
OLED-экран с частотой обновления 60 Гц порадует насыщенной картинкой и выразительной подачей контента. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, дополненный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x — такой объём позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно.
Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и подойдёт тем, кто ищет компактное устройство с большим объёмом памяти, современным процессором и качественным OLED-дисплеем.
Ультрабук Asus сочетает компактный формат и серьёзные возможности для работы. Диагональ 14 дюймов делает модель удобной для повседневного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство.
OLED-экран с частотой обновления 60 Гц порадует насыщенной картинкой и выразительной подачей контента. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, дополненный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x — такой объём позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно.
Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и подойдёт тем, кто ищет компактное устройство с большим объёмом памяти, современным процессором и качественным OLED-дисплеем.
Ноутбук Asus UM3406GA-QD296W 14" OLED Ryzen AI 7 445 32GB/SSD1TB Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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