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Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640)

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Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 1
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 2
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 3
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 4
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 5
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 6
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 7
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 8
Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 1
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 2
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 3
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 4
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 5
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 6
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 7
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 8
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18&quot; IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748768
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640)

ASUS Vivobook 18 — ваш идеальный инструмент для лёгкого решения любых задач. Он оснащён мощным процессором AMD Ryzen 7 260 и сверхбыстрым модулем Wi-Fi 6. 32 ГБ оперативной памяти и ёмкий SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечат вам молниеносную производительность и достаточно места для хранения всего необходимого. Ощутите значительный прирост производительности благодаря увеличенной мощности процессора, которая теперь составляет до 35 Вт. Усовершенствованная технология тепловых трубок и более высокий вентилятор улучшают воздушный поток, обеспечивая более низкую температуру и более стабильную работу при высоких нагрузках. ASUS Vivobook 18 оснащён потрясающим дисплеем с соотношением сторон 16:10, который стал ещё шире и ярче благодаря разрешению FHD IPS с частотой обновления 144 Гц и впечатляющему соотношению экрана к корпусу — 90%. Наслаждайтесь широким и ярким изображением в этом элегантном и лёгком ноутбуке. Благодаря широкому выбору портов ввода/вывода ASUS Vivobook 18 станет вашим незаменимым помощником в работе. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой быстрой зарядки, портом HDMI и комбинированным аудиоразъемом. А благодаря встроенному Wi-Fi 6 вы сможете наслаждаться безупречным взаимодействием с облачными технологиями на базе искусственного интеллекта. Asus Vivobook 18 весом всего 2,6 кг и толщиной всего 1,86 см идеально сочетает в себе эффективность, производительность и портативность. Элегантный корпус Quiet Blue обеспечивает спокойную и комфортную работу в элегантном и лёгком корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Vivobook 18 — ваш идеальный инструмент для лёгкого решения любых задач. Он оснащён мощным процессором AMD Ryzen 7 260 и сверхбыстрым модулем Wi-Fi 6. 32 ГБ оперативной памяти и ёмкий SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечат вам молниеносную производительность и достаточно места для хранения всего необходимого. Ощутите значительный прирост производительности благодаря увеличенной мощности процессора, которая теперь составляет до 35 Вт. Усовершенствованная технология тепловых трубок и более высокий вентилятор улучшают воздушный поток, обеспечивая более низкую температуру и более стабильную работу при высоких нагрузках. ASUS Vivobook 18 оснащён потрясающим дисплеем с соотношением сторон 16:10, который стал ещё шире и ярче благодаря разрешению FHD IPS с частотой обновления 144 Гц и впечатляющему соотношению экрана к корпусу — 90%. Наслаждайтесь широким и ярким изображением в этом элегантном и лёгком ноутбуке. Благодаря широкому выбору портов ввода/вывода ASUS Vivobook 18 станет вашим незаменимым помощником в работе. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой быстрой зарядки, портом HDMI и комбинированным аудиоразъемом. А благодаря встроенному Wi-Fi 6 вы сможете наслаждаться безупречным взаимодействием с облачными технологиями на базе искусственного интеллекта. Asus Vivobook 18 весом всего 2,6 кг и толщиной всего 1,86 см идеально сочетает в себе эффективность, производительность и портативность. Элегантный корпус Quiet Blue обеспечивает спокойную и комфортную работу в элегантном и лёгком корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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