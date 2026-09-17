Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0)
Ноутбук Asus в сером корпусе сочетает большой 18-дюймовый экран и производительную начинку для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а IPS-матрица делает изображение чётким и приятным для повседневного использования. Частота обновления 144 Гц добавляет плавности при просмотре динамичного контента. За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 7 в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой набор подходит для многозадачности и работы с требовательными приложениями. Windows 11 Home обеспечивает привычную программную среду для ежедневных задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0)