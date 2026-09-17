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Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20)

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Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 1
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 2
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 3
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 4
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 5
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 6
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 7
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 8
Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 1
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 2
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 3
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 4
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 5
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 6
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 7
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 8
  • Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16&quot; FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748761
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20)

Ноутбук Asus в стильном сером корпусе сочетает крупный 16-дюймовый экран и производительную конфигурацию для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение, а IPS-матрица и частота обновления 144 Гц делают просмотр динамичного контента особенно плавным. За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 7 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация подходит для многозадачности и активной работы с несколькими приложениями. Установленная операционная система Windows 11 Home позволяет сразу приступить к использованию ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в стильном сером корпусе сочетает крупный 16-дюймовый экран и производительную конфигурацию для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение, а IPS-матрица и частота обновления 144 Гц делают просмотр динамичного контента особенно плавным. За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 7 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация подходит для многозадачности и активной работы с несколькими приложениями. Установленная операционная система Windows 11 Home позволяет сразу приступить к использованию ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus FA608UHI-TU251W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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