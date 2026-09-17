Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570)
Ноутбук Asus в строгом сером корпусе сочетает большой 17,3-дюймовый экран и уверенную производительность для повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр комфортным. Частота обновления 144 Гц добавляет плавности смене кадров — особенно приятно при динамичном контенте. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти: удобно работать с несколькими задачами и приложениями одновременно. Windows 11 Home предоставляет привычную среду для работы и развлечений. Большой экран, высокая частота обновления и производительная конфигурация делают эту модель практичным выбором для дома, учёбы и повседневной работы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570)