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Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570)

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Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 1
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 2
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 3
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 4
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 5
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 6
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 7
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 8
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 9
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 10
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 11
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 12
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 13
Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 1
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 2
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 3
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 4
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 5
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 6
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 7
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 8
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 9
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 10
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 11
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 12
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 13
  • Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3&quot; FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748759
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570)

Ноутбук Asus в строгом сером корпусе сочетает большой 17,3-дюймовый экран и уверенную производительность для повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр комфортным. Частота обновления 144 Гц добавляет плавности смене кадров — особенно приятно при динамичном контенте. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти: удобно работать с несколькими задачами и приложениями одновременно. Windows 11 Home предоставляет привычную среду для работы и развлечений. Большой экран, высокая частота обновления и производительная конфигурация делают эту модель практичным выбором для дома, учёбы и повседневной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в строгом сером корпусе сочетает большой 17,3-дюймовый экран и уверенную производительность для повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр комфортным. Частота обновления 144 Гц добавляет плавности смене кадров — особенно приятно при динамичном контенте. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти: удобно работать с несколькими задачами и приложениями одновременно. Windows 11 Home предоставляет привычную среду для работы и развлечений. Большой экран, высокая частота обновления и производительная конфигурация делают эту модель практичным выбором для дома, учёбы и повседневной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus FX707VJB-HX125W 17.3" FHD IPS 5 210H 16GB/SSD512GB RTX 3050 6GB Win11Home Mecha Gray (90NR0MY5-M00570) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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