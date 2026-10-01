Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0)
Ноутбук Asus в чёрном корпусе сочетает компактный формат и выразительные характеристики для комфортной работы и повседневных задач. Диагональ 14 дюймов удобна для мобильного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение с дополнительным вертикальным пространством. OLED-экран с частотой обновления 60 Гц делает картинку насыщенной и приятной для просмотра. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, а 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают уверенно работать с несколькими задачами одновременно. Windows 11 Home дополняет ноутбук привычной и удобной программной средой.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0)