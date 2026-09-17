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Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0)

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Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 1
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 2
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 3
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 4
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 5
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 6
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 7
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 8
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 9
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 10
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 6
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 7
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 8
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 9
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 10
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748754
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0)

Ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном — удобный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица обеспечивает комфортное отображение изображения, а разрешение 1920?1080 делает картинку чёткой и детализированной. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного ежедневного использования. За производительность отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой объём памяти помогает комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Установлена операционная система Windows 11 Home. Серебристый цвет придаёт ноутбуку сдержанный и универсальный вид.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном — удобный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица обеспечивает комфортное отображение изображения, а разрешение 1920?1080 делает картинку чёткой и детализированной. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного ежедневного использования. За производительность отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой объём памяти помогает комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Установлена операционная система Windows 11 Home. Серебристый цвет придаёт ноутбуку сдержанный и универсальный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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