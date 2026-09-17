Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6
Описание товара Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0)
Ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном — удобный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица обеспечивает комфортное отображение изображения, а разрешение 1920?1080 делает картинку чёткой и детализированной. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного ежедневного использования. За производительность отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой объём памяти помогает комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Установлена операционная система Windows 11 Home. Серебристый цвет придаёт ноутбуку сдержанный и универсальный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 88 540 руб.22135 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb...
-
В наличииЦена 90 130 руб.22533 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 90 130 руб.22533 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 90 750 руб.22688 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 91 060 руб.22765 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 91 060 руб.22765 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 1...
-
В наличииЦена 91 060 руб.22765 руб. в СплитASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/...
-
В наличииЦена 92 250 руб.23063 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с большим 17,3-дюймовым экраном — удобный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица обеспечивает комфортное отображение изображения, а разрешение 1920?1080 делает картинку чёткой и детализированной. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного ежедневного использования. За производительность отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой объём памяти помогает комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Установлена операционная система Windows 11 Home. Серебристый цвет придаёт ноутбуку сдержанный и универсальный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1704VA-AU1384W 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB13X1-M011J0)