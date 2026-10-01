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Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)

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Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 1
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 2
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 3
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 4
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 5
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 6
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 7
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 8
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 9
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 10
Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 6
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 7
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 8
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 9
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 10
  • Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3&quot; FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748752
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)

**Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1017 — стиль и производительность в большом формате!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook 17 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Большой и качественный экран:** диагональ 17,3 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей, матрица IPS и матовое покрытие — комфортное viewing experience даже при ярком освещении. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. * **Стильный дизайн:** спокойный синий цвет корпуса (Quiet Blue) подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * вес всего 2,1 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу; * энергоёмкий аккумулятор (50 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 17 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1017 — стиль и производительность в большом формате!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook 17 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Большой и качественный экран:** диагональ 17,3 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей, матрица IPS и матовое покрытие — комфортное viewing experience даже при ярком освещении. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. * **Стильный дизайн:** спокойный синий цвет корпуса (Quiet Blue) подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * вес всего 2,1 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу; * энергоёмкий аккумулятор (50 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 17 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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