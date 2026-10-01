Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)
**Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1017 — стиль и производительность в большом формате!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook 17 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Большой и качественный экран:** диагональ 17,3 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей, матрица IPS и матовое покрытие — комфортное viewing experience даже при ярком освещении. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. * **Стильный дизайн:** спокойный синий цвет корпуса (Quiet Blue) подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * вес всего 2,1 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу; * энергоёмкий аккумулятор (50 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 17 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 83 330 руб.20833 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 330 руб.20833 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 650 руб.20913 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 83 650 руб.20913 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 83 650 руб.20913 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 83 790 руб.20948 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
-
В наличииЦена 83 800 руб.20950 руб. в СплитHP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/...
-
В наличииЦена 84 900 руб.21225 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0...
-
В наличииЦена 84 900 руб.21225 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
-
В наличииЦена 84 900 руб.21225 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming FA506NCG-HN330 15.6" FHD Ryzen 7 8845HS...
-
В наличииЦена 84 980 руб.21245 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 85 760 руб.21440 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-011XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)