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Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10)

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Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 1
Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 2
Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 3
Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 4
Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 5
Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6&quot; FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748751
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10)

Ноутбук Asus в стильном синем корпусе сочетает универсальный формат и производительную конфигурацию для повседневных задач, работы и учёбы. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, веб-страницами и мультимедиа. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i5 в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой объём позволяет удобно работать с несколькими задачами одновременно. Windows 11 Home обеспечивает знакомую и понятную среду для ежедневного использования. Asus — практичный ноутбук с выразительным синим цветом и сбалансированными характеристиками для дома, офиса и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в стильном синем корпусе сочетает универсальный формат и производительную конфигурацию для повседневных задач, работы и учёбы. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, веб-страницами и мультимедиа. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i5 в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой объём позволяет удобно работать с несколькими задачами одновременно. Windows 11 Home обеспечивает знакомую и понятную среду для ежедневного использования. Asus — практичный ноутбук с выразительным синим цветом и сбалансированными характеристиками для дома, офиса и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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