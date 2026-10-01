Ноутбук Asus X1504MA-BQ773 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Quiet Blue (90NB17I1-M01B30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748750
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus X1504MA-BQ773 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Quiet Blue (90NB17I1-M01B30)
Ноутбук Asus в стильном синем корпусе сочетает удобный формат и актуальные характеристики для работы, учёбы и повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение с естественной детализацией, а частота обновления 60 Гц делает просмотр контента комфортным. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают уверенно работать с несколькими приложениями одновременно. Процессор Intel дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Для подключения периферии предусмотрены два порта USB 3.0.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 74 400 руб.18600 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 ...
-
В наличииЦена 75 430 руб.18858 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 75 430 руб.18858 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 13700H 16Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 76 290 руб.19073 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 76 810 руб.19203 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core...
-
В наличииЦена 76 970 руб.19243 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 77 050 руб. 97 190 руб.19263 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 77 140 руб.19285 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 77 700 руб.19425 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey 14" IPS 300nits R...
-
В наличииЦена 77 810 руб.19453 руб. в СплитMaibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS ...
-
В наличииЦена 78 540 руб.19635 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 78 700 руб.19675 руб. в СплитНоутбук Kraftway Kraftbook KB-660 16" IPS i5-1235U/8GB/256GB
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
315
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в стильном синем корпусе сочетает удобный формат и актуальные характеристики для работы, учёбы и повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение с естественной детализацией, а частота обновления 60 Гц делает просмотр контента комфортным. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают уверенно работать с несколькими приложениями одновременно. Процессор Intel дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Для подключения периферии предусмотрены два порта USB 3.0.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus X1504MA-BQ773 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Quiet Blue (90NB17I1-M01B30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504MA-BQ773 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Quiet Blue (90NB17I1-M01B30)