Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20)
Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает выразительный 15,6-дюймовый экран и производительную конфигурацию для повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат для работы, учёбы, просмотра контента и общения. В основе ноутбука — процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объём ОЗУ помогает уверенно работать с несколькими приложениями одновременно, а современный тип памяти делает конфигурацию актуальной для динамичного ритма задач. Модель поставляется без операционной системы, поэтому программную среду можно выбрать самостоятельно.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504MA-BQ772 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Cool Silver (90NB17I2-M01B20)