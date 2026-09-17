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Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0)

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Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 1
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 2
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 3
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 4
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 5
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 6
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 7
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 8
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 9
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 1
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 2
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 3
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 4
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 5
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 6
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 7
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 8
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 9
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748746
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0)

Ноутбук Asus с процессором AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 — производительная основа для повседневных задач, работы и учёбы. Windows 11 Home обеспечивает привычную среду для комфортного использования. Экран диагональю 15,6 дюйма сочетает разрешение 1920?1080, IPS-матрицу и частоту обновления 60 Гц. Изображение выглядит детализированным, а формат экрана удобен как для работы с документами, так и для просмотра контента. Asus — практичный ноутбук с актуальной конфигурацией для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с процессором AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 — производительная основа для повседневных задач, работы и учёбы. Windows 11 Home обеспечивает привычную среду для комфортного использования. Экран диагональю 15,6 дюйма сочетает разрешение 1920?1080, IPS-матрицу и частоту обновления 60 Гц. Изображение выглядит детализированным, а формат экрана удобен как для работы с документами, так и для просмотра контента. Asus — практичный ноутбук с актуальной конфигурацией для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus E1504FA-BQ5765W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 16GB/SSD512GB Win11Home Cool Silver (90NB0ZR1-M07ZU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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