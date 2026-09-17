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Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0)

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Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 1
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 2
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 3
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 4
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 5
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 6
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 7
Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 1
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 2
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 3
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 4
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 5
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 6
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 7
  • Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748745
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0)

Ноутбук Asus с Windows 11 Home сочетает комфортный формат и сбалансированные характеристики для работы, учёбы и повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 отображает изображение в высокой детализации, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Процессор AMD Ryzen 5 обеспечивает уверенную производительность в ежедневных сценариях. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 поддерживают плавную работу системы и приложений. Ноутбук Asus — практичное решение для тех, кому нужен функциональный компьютер с актуальной операционной системой Windows 11 Home и удобным экраном.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с Windows 11 Home сочетает комфортный формат и сбалансированные характеристики для работы, учёбы и повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 отображает изображение в высокой детализации, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Процессор AMD Ryzen 5 обеспечивает уверенную производительность в ежедневных сценариях. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 поддерживают плавную работу системы и приложений. Ноутбук Asus — практичное решение для тех, кому нужен функциональный компьютер с актуальной операционной системой Windows 11 Home и удобным экраном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus E1504FA-BQ5768W 15.6" FHD IPS Ryzen 5 40 8GB/SSD512GB Win11Home Mixed Black (90NB0ZR2-M07ZX0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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