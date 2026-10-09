Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 190 руб.
В наличии
Код товара: 748742
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 190 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.39х0.38
Вес, кг.
17.6
Описание товара Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station
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Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z40 CE Station - данный товар вы можете купить по цене 35190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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