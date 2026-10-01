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Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}

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Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 1
Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 2
Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 3
Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 4
Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 1
  • Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 2
  • Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 3
  • Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 4
  • Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16&quot; {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 810 руб. 
Начислим 1245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}
77 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х38х9
Вес, кг.
4.11

Описание товара Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}

Ноутбук Maibenben в стильном сером корпусе сочетает большой 16-дюймовый экран и удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое отображение контента, а IPS-матрица делает изображение комфортным для длительного просмотра. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, сайтами и мультимедийными материалами. Процессор AMD Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 создают хороший запас производительности для многозадачности. SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, проектов и медиаконтента. Ноутбук работает под управлением Linux — практичный вариант для пользователей, выбирающих эту операционную систему.

Отзывы о товаре Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben в стильном сером корпусе сочетает большой 16-дюймовый экран и удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое отображение контента, а IPS-матрица делает изображение комфортным для длительного просмотра. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, сайтами и мультимедийными материалами. Процессор AMD Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 создают хороший запас производительности для многозадачности. SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, проектов и медиаконтента. Ноутбук работает под управлением Linux — практичный вариант для пользователей, выбирающих эту операционную систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux} - по цене 77810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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