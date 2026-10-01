Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}
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Характеристики
Описание товара Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}
Ноутбук Maibenben в стильном сером корпусе сочетает большой 16-дюймовый экран и удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое отображение контента, а IPS-матрица делает изображение комфортным для длительного просмотра. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, сайтами и мультимедийными материалами. Процессор AMD Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 создают хороший запас производительности для многозадачности. SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, проектов и медиаконтента. Ноутбук работает под управлением Linux — практичный вариант для пользователей, выбирающих эту операционную систему.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Maibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS 300N 120Hz/R7-7445HS/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4Gb/Linux}