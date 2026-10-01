Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS}
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP [21MW009VAK] Arctic Grey 16" {WUXGA Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD/DOS}
Ноутбук Lenovo в элегантном сером алюминиевом корпусе сочетает компактный формат и комфортное рабочее пространство. Диагональ 14 дюймов удобно подходит для работы и учёбы, а разрешение 1920?1200 обеспечивает чёткое отображение деталей и больше вертикального пространства на экране. IPS-матрица дарит насыщенное изображение и комфортный просмотр, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Быстрый SSD объёмом 512 ГБ позволит хранить документы, приложения и другие необходимые файлы. За производительность отвечает процессор AMD, а встроенная видеокарта оптимальна для рабочих и учебных сценариев. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS.
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