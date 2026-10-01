Описание товара Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы и учебы

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 работает на базе 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5. Ноутбук подходит для тех, кто много работает с документами, таблицами и браузером. Он удобен для офиса, учебы или поездок.

С 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD диском на 512 ГБ система загружается за секунды, а программы открываются без задержек. Можно комфортно работать в нескольких приложениях одновременно и участвовать в видеоконференциях.

ThinkPad E16 Gen 3 — хороший выбор для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 нужен для стабильного проводного интернета в офисе.

Производительность

Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Этой конфигурации хватает для офисных программ и работы с большими таблицами. SSD диск на 512 ГБ ускоряет запуск системы и хранит рабочие файлы.

Экран

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200. Соотношение сторон 16:10 удобно для работы с документами и сайтами, так как на экране помещается больше информации по вертикали.

Порты и разъёмы

Для периферии есть порты USB 3.0 и два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt. HDMI позволяет вывести изображение на монитор, а RJ-45 — подключиться к проводной сети.

Для каких задач подойдет Lenovo ThinkPad E16 Gen 3

Этот ноутбук подойдет для менеджеров, аналитиков и студентов. Он удобен для редактирования текстов, создания отчетов и участия в онлайн-встречах.

Процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами для многозадачности.

16 ГБ оперативной памяти для плавной работы с множеством вкладок.

Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенной загрузки системы.

16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 для комфортной работы с текстом.

Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.

Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы с Excel и документами?

Да, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляются с большими таблицами и документами.

Можно ли подключить к Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 два внешних монитора?

Да, ноутбук оснащен портами HDMI и Thunderbolt, что позволяет подключать несколько внешних мониторов.

Хватит ли SSD на 512 ГБ для рабочих файлов и программ?

Да, объема 512 ГБ достаточно для установки системы, программ и хранения большого количества рабочих документов.

Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для корпоративной закупки?

Да, эта модель подходит для офисов. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 упрощает интеграцию в корпоративную сеть.

