Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы и учебы
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 работает на базе 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5. Ноутбук подходит для тех, кто много работает с документами, таблицами и браузером. Он удобен для офиса, учебы или поездок.
С 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD диском на 512 ГБ система загружается за секунды, а программы открываются без задержек. Можно комфортно работать в нескольких приложениях одновременно и участвовать в видеоконференциях.
ThinkPad E16 Gen 3 — хороший выбор для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 нужен для стабильного проводного интернета в офисе.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Этой конфигурации хватает для офисных программ и работы с большими таблицами. SSD диск на 512 ГБ ускоряет запуск системы и хранит рабочие файлы.
Экран
Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200. Соотношение сторон 16:10 удобно для работы с документами и сайтами, так как на экране помещается больше информации по вертикали.
Порты и разъёмы
Для периферии есть порты USB 3.0 и два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt. HDMI позволяет вывести изображение на монитор, а RJ-45 — подключиться к проводной сети.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
Этот ноутбук подойдет для менеджеров, аналитиков и студентов. Он удобен для редактирования текстов, создания отчетов и участия в онлайн-встречах.
Процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами для многозадачности.
16 ГБ оперативной памяти для плавной работы с множеством вкладок.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенной загрузки системы.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 для комфортной работы с текстом.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы с Excel и документами?
Да, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляются с большими таблицами и документами.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 два внешних монитора?
Да, ноутбук оснащен портами HDMI и Thunderbolt, что позволяет подключать несколько внешних мониторов.
Хватит ли SSD на 512 ГБ для рабочих файлов и программ?
Да, объема 512 ГБ достаточно для установки системы, программ и хранения большого количества рабочих документов.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для корпоративной закупки?
Да, эта модель подходит для офисов. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 упрощает интеграцию в корпоративную сеть.
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Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 работает на базе 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5. Ноутбук подходит для тех, кто много работает с документами, таблицами и браузером. Он удобен для офиса, учебы или поездок.
С 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD диском на 512 ГБ система загружается за секунды, а программы открываются без задержек. Можно комфортно работать в нескольких приложениях одновременно и участвовать в видеоконференциях.
ThinkPad E16 Gen 3 — хороший выбор для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 нужен для стабильного проводного интернета в офисе.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Этой конфигурации хватает для офисных программ и работы с большими таблицами. SSD диск на 512 ГБ ускоряет запуск системы и хранит рабочие файлы.
Экран
Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200. Соотношение сторон 16:10 удобно для работы с документами и сайтами, так как на экране помещается больше информации по вертикали.
Порты и разъёмы
Для периферии есть порты USB 3.0 и два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt. HDMI позволяет вывести изображение на монитор, а RJ-45 — подключиться к проводной сети.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkPad E16 Gen 3
Этот ноутбук подойдет для менеджеров, аналитиков и студентов. Он удобен для редактирования текстов, создания отчетов и участия в онлайн-встречах.
Процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами для многозадачности.
16 ГБ оперативной памяти для плавной работы с множеством вкладок.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенной загрузки системы.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 для комфортной работы с текстом.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для работы с Excel и документами?
Да, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляются с большими таблицами и документами.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 два внешних монитора?
Да, ноутбук оснащен портами HDMI и Thunderbolt, что позволяет подключать несколько внешних мониторов.
Хватит ли SSD на 512 ГБ для рабочих файлов и программ?
Да, объема 512 ГБ достаточно для установки системы, программ и хранения большого количества рабочих документов.
Подойдет ли Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 для корпоративной закупки?
Да, эта модель подходит для офисов. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 упрощает интеграцию в корпоративную сеть.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Lenovo Thinkpad E16 G3 [21SSS27D00] 16" {WUXGA Ultra 5 225H/16Gb/512Gb SSD/DOS/Backlit/PL-bottom}