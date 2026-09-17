HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}
Ноутбук HP с экраном 15,6 дюйма сочетает комфортный формат для работы и развлечений с чётким разрешением 1920?1080. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и плавное отображение изображения, а 4 ГБ видеопамяти поддерживают работу с графическими задачами. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 — уверенная связка для многозадачности: можно одновременно работать с документами, браузером и другими приложениями без лишней паузы. SSD-накопитель ускоряет доступ к данным и делает повседневную работу более отзывчивой. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому подойдёт тем, кто хочет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС. HP — практичный вариант с большим экраном, производительной аппаратной основой и современной конфигурацией памяти.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 590 руб.19898 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb...
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16...
-
В наличииЦена 82 200 руб.20550 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 200 руб.20550 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 360 руб.20590 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 83 000 руб.20750 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 000 руб.20750 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 010 руб.20753 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 83 150 руб.20788 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 150 руб.20788 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 150 руб.20788 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 84 590 руб.21148 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}