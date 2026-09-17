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HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}

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HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 1
HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 2
HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 3
HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 4
HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 5
HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 6
HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 1
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 2
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 3
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 4
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 5
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 6
  • HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6&quot; {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748731
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Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 2050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х7
Вес, кг.
1.79

Описание товара HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}

Ноутбук HP с экраном 15,6 дюйма сочетает комфортный формат для работы и развлечений с чётким разрешением 1920?1080. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и плавное отображение изображения, а 4 ГБ видеопамяти поддерживают работу с графическими задачами. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 — уверенная связка для многозадачности: можно одновременно работать с документами, браузером и другими приложениями без лишней паузы. SSD-накопитель ускоряет доступ к данным и делает повседневную работу более отзывчивой. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому подойдёт тем, кто хочет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС. HP — практичный вариант с большим экраном, производительной аппаратной основой и современной конфигурацией памяти.

Отзывы о товаре HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS}




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 2050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с экраном 15,6 дюйма сочетает комфортный формат для работы и развлечений с чётким разрешением 1920?1080. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и плавное отображение изображения, а 4 ГБ видеопамяти поддерживают работу с графическими задачами. Процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 — уверенная связка для многозадачности: можно одновременно работать с документами, браузером и другими приложениями без лишней паузы. SSD-накопитель ускоряет доступ к данным и делает повседневную работу более отзывчивой. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому подойдёт тем, кто хочет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС. HP — практичный вариант с большим экраном, производительной аппаратной основой и современной конфигурацией памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/16Gb/SSD 512Gb/RTX2050 4Gb/DOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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