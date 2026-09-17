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HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS}

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HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 1
HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 2
HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 3
HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 4
HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 5
HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 6
HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 1
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 2
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 3
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 4
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 5
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 6
  • HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748730
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Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS}

Ультрабук HP с 14-дюймовым экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее поле, а металлический корпус придаёт модели солидный внешний вид. За производительность отвечает 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Ноутбук подходит для многозадачной работы, запуска офисных приложений и комфортного использования в течение дня. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый доступ к устройству без необходимости каждый раз вводить пароль. Сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/с поддерживает быстрое проводное подключение. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно установить подходящую ОС и настроить ноутбук под свои задачи.

Отзывы о товаре HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS}




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрабук HP с 14-дюймовым экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее поле, а металлический корпус придаёт модели солидный внешний вид. За производительность отвечает 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Ноутбук подходит для многозадачной работы, запуска офисных приложений и комфортного использования в течение дня. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый доступ к устройству без необходимости каждый раз вводить пароль. Сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/с поддерживает быстрое проводное подключение. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно установить подходящую ОС и настроить ноутбук под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16384Mb/512SSDGb/Backlit/DOS} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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