HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U-1.20ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Graphics, WiFi, BT, WebCam, без ОС [B9YM7ET] Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U-1.20ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Graphics, WiFi, BT, WebCam, без ОС [B9YM7ET] Grey
Ноутбук HP в сером пластиковом корпусе сочетает практичную конфигурацию и удобный формат для повседневных задач. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а 8 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими задачами. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения файлов и делает работу с данными быстрой. За графику отвечает Intel UHD Graphics, а процессор Intel формирует сбалансированную основу ноутбука. Подключение к сети доступно через сетевой адаптер со скоростью до 10/100/1000 Мбит/с и Wi?Fi стандарта 802.11ax. Модель поставляется без операционной системы, поэтому пользователь может самостоятельно выбрать подходящую ОС.
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Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U-1.20ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Graphics, WiFi, BT, WebCam, без ОС [B9YM7ET] Grey