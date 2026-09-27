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Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS}

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Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 1
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 2
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 3
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 4
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 5
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 6
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 7
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 8
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 1
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 2
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 3
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 4
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 5
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 6
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 7
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 8
  • Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16&quot;{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 130 руб. 
Начислим 1011 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS}
63 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS}

**Ноутбук HONOR MagicBook X16 — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? HONOR MagicBook X16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook X16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 6600H с 6 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МГц и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,74 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия и пластика легко взять с собой куда угодно. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 660M — для базовых графических задач; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. HONOR MagicBook X16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!

Отзывы о товаре Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS}




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук HONOR MagicBook X16 — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? HONOR MagicBook X16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook X16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 6600H с 6 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МГц и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,74 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия и пластика легко взять с собой куда угодно. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 660M — для базовых графических задач; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. HONOR MagicBook X16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Отзывы


Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS} - стоимость товара 63130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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