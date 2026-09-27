Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS}
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Характеристики
Описание товара Honor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H/16GB/1TB SSD/DOS}
**Ноутбук HONOR MagicBook X16 — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? HONOR MagicBook X16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook X16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 6600H с 6 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МГц и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,74 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия и пластика легко взять с собой куда угодно. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 660M — для базовых графических задач; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. HONOR MagicBook X16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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