Top.Mail.Ru
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 1
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 2
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 3
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 4
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 5
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 6
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 7
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 8
CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 1
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 2
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 3
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 4
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 5
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 6
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 7
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 8
  • CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14&quot; {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748722
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900HK
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт?ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}

Ноутбук CHUWI Corebook X 14 с экраном 14" подходит для учебы, работы и творческих задач. Современный процессор и большой объём памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения и выполнять многозадачность. Серый корпус из металла и пластика создаёт стильный внешний вид и долговечность.

Какой экран установлен в CHUWI Corebook X 14?

Разрешение 2K (2160?1440) даёт чёткое и детализированное изображение при работе с текстом, графикой и просмотре видео. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет естественную цветопередачу под углом, а яркость 280 кд/м? подходит для использования в помещениях с разным освещением. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Какая производительность у процессора Intel Core i9 13900HK?

Процессор Intel Core i9 13900HK с 14 ядрами и частотой до 5.4 ГГц в режиме Turbo ускоряет запуск сложных программ и обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы. Кэш L2 и L3 объёмом 11.5 и 24 МБ помогает быстрее обрабатывать данные, что важно для дизайна и профессиональных задач.

Какой объём памяти и хранение данных доступны в CHUWI Corebook X 14?

16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько приложений без замедлений, а два слота SO-DIMM дают возможность увеличить объём памяти. SSD объёмом 1 ТБ формата M.2 2280 быстро загружает систему и программы, сокращая время ожидания при работе с большими файлами и проектами.

Что даёт интегрированная графика Intel Iris Xe?

Графический процессор Intel Iris Xe создаёт качественное изображение и плавное воспроизведение видео, что подходит для редактирования фото и видео, а также просмотра мультимедийного контента. Интегрированная графика снижает энергопотребление по сравнению с дискретными решениями, что положительно влияет на время работы без подзарядки.

Какие особенности выделяют модель CHUWI Corebook X 14?

CHUWI Corebook X 14 сочетает современные технологии и продуманный дизайн, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, которым важны мобильность и производительность. Металлический корпус и активная система охлаждения поддерживают стабильную работу при длительных нагрузках, а Windows 11 Home обеспечивает удобный интерфейс и совместимость с популярными приложениями.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
  • Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256–512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более – для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
  • Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15–16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
  • Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.

Отзывы о товаре CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home}




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
13900HK
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт?ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Ноутбук CHUWI Corebook X 14 с экраном 14" подходит для учебы, работы и творческих задач. Современный процессор и большой объём памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения и выполнять многозадачность. Серый корпус из металла и пластика создаёт стильный внешний вид и долговечность.

Какой экран установлен в CHUWI Corebook X 14?

Разрешение 2K (2160?1440) даёт чёткое и детализированное изображение при работе с текстом, графикой и просмотре видео. IPS-матрица с углами обзора 170-178° сохраняет естественную цветопередачу под углом, а яркость 280 кд/м? подходит для использования в помещениях с разным освещением. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Какая производительность у процессора Intel Core i9 13900HK?

Процессор Intel Core i9 13900HK с 14 ядрами и частотой до 5.4 ГГц в режиме Turbo ускоряет запуск сложных программ и обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы. Кэш L2 и L3 объёмом 11.5 и 24 МБ помогает быстрее обрабатывать данные, что важно для дизайна и профессиональных задач.

Какой объём памяти и хранение данных доступны в CHUWI Corebook X 14?

16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько приложений без замедлений, а два слота SO-DIMM дают возможность увеличить объём памяти. SSD объёмом 1 ТБ формата M.2 2280 быстро загружает систему и программы, сокращая время ожидания при работе с большими файлами и проектами.

Что даёт интегрированная графика Intel Iris Xe?

Графический процессор Intel Iris Xe создаёт качественное изображение и плавное воспроизведение видео, что подходит для редактирования фото и видео, а также просмотра мультимедийного контента. Интегрированная графика снижает энергопотребление по сравнению с дискретными решениями, что положительно влияет на время работы без подзарядки.

Какие особенности выделяют модель CHUWI Corebook X 14?

CHUWI Corebook X 14 сочетает современные технологии и продуманный дизайн, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, которым важны мобильность и производительность. Металлический корпус и активная система охлаждения поддерживают стабильную работу при длительных нагрузках, а Windows 11 Home обеспечивает удобный интерфейс и совместимость с популярными приложениями.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
  • Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256–512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более – для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
  • Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15–16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
  • Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


CHUWI CoreBook X [2174156 ] Grey 14" {IPS i9 13900HK 2.6ГГц/16Gb/SSD1Tb/Iris Xe graphics/Win11Home} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...