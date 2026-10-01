ASUS ExpertBook Mainstream PM3606CKA-PL0341W [90NX0981-M00C00] Grey 16" {WQXGA Ryzen AI 7 350/ 64GB/ 1TB 2280 PCIE G4 SSD/ AMD Radeon Graphics/ Win11 Home}
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748717
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, кг.
2.8
Описание товара ASUS ExpertBook Mainstream PM3606CKA-PL0341W [90NX0981-M00C00] Grey 16" {WQXGA Ryzen AI 7 350/ 64GB/ 1TB 2280 PCIE G4 SSD/ AMD Radeon Graphics/ Win11 Home}
Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичность и современную конфигурацию для работы, учёбы и повседневных задач. 16-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает комфортное рабочее пространство, а серый алюминиевый корпус выглядит сдержанно и стильно. В основе ноутбука — 8-ядерный процессор AMD, встроенная видеокарта и оперативная память DDR5. SSD-накопитель помогает быстро работать с файлами и приложениями, а Windows 11 Home предоставляет привычную программную среду для ежедневного использования. Li-lon аккумулятор дополняет мобильный формат устройства.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичность и современную конфигурацию для работы, учёбы и повседневных задач. 16-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает комфортное рабочее пространство, а серый алюминиевый корпус выглядит сдержанно и стильно. В основе ноутбука — 8-ядерный процессор AMD, встроенная видеокарта и оперативная память DDR5. SSD-накопитель помогает быстро работать с файлами и приложениями, а Windows 11 Home предоставляет привычную программную среду для ежедневного использования. Li-lon аккумулятор дополняет мобильный формат устройства.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, 64 Гб ОЗУ, Серый, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, 64 Гб ОЗУ, Серый, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
ASUS ExpertBook Mainstream PM3606CKA-PL0341W [90NX0981-M00C00] Grey 16" {WQXGA Ryzen AI 7 350/ 64GB/ 1TB 2280 PCIE G4 SSD/ AMD Radeon Graphics/ Win11 Home} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре ASUS ExpertBook Mainstream PM3606CKA-PL0341W [90NX0981-M00C00] Grey 16" {WQXGA Ryzen AI 7 350/ 64GB/ 1TB 2280 PCIE G4 SSD/ AMD Radeon Graphics/ Win11 Home}