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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}

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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 1
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 2
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 3
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 4
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 5
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 6
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 7
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 8
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 9
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 10
ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 1
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 2
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 3
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 4
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 5
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 6
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 7
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 8
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 9
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 10
  • ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6&quot; {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 200 руб. 
Начислим 1316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}
82 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
3.11

Описание товара ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}

Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичную диагональ экрана 15,6 дюйма с быстрым SSD-накопителем объёмом 512 ГБ — достаточно пространства для документов, программ и личных файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а оперативная память DDR5 поддерживает отзывчивую работу системы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста удобнее при разном освещении. Для подключения периферии предусмотрены 2 порта USB Type-C. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-Ion, процессором Intel и экраном с частотой обновления 60 Гц. Поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.

Отзывы о товаре ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в формате ультрабука сочетает практичную диагональ экрана 15,6 дюйма с быстрым SSD-накопителем объёмом 512 ГБ — достаточно пространства для документов, программ и личных файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а оперативная память DDR5 поддерживает отзывчивую работу системы. Клавиатура с подсветкой делает набор текста удобнее при разном освещении. Для подключения периферии предусмотрены 2 порта USB Type-C. Ноутбук оснащён аккумулятором Li-Ion, процессором Intel и экраном с частотой обновления 60 Гц. Поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IPS CORE 7 240H 16GB/512GB SSD/no OS} - по цене 82200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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