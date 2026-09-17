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ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14" {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14" {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI

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ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 1
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 2
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 3
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 4
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 5
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 6
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 7
ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 1
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 2
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 3
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 4
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 5
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 6
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 7
  • ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14&quot; {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748715
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х28х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14" {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI

ASUS ExpertBook B9 B9403CVAR-PP1795 – ультралёгкий и мощный ноутбук с 14-дюймовым OLED-экраном, который даёт яркое и чёткое изображение. Он подходит для работы, учёбы и творчества благодаря производительному процессору и большому объёму оперативной памяти. Этот ноутбук сочетает стиль, надёжность и современные технологии для решения различных задач.

Отзывы о товаре ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14" {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ExpertBook B9 B9403CVAR-PP1795 – ультралёгкий и мощный ноутбук с 14-дюймовым OLED-экраном, который даёт яркое и чёткое изображение. Он подходит для работы, учёбы и творчества благодаря производительному процессору и большому объёму оперативной памяти. Этот ноутбук сочетает стиль, надёжность и современные технологии для решения различных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795 [90NX05W1-M02WF0] Black 14" {OLED WQXGA+ 2880x1800 Core 7 150U/32768Mb/1024PCISSDGb/DOS + магн корп; NumberPad; чехол; кабель microHDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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