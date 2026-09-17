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ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}

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ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 1
ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 2
ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 3
ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 4
ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 5
ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 1
  • ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 2
  • ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 3
  • ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 4
  • ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 5
  • ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3&quot; {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 060 руб. 
Начислим 1409 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}
88 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}

Ноутбук Asus с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для комфортной работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ сочетает вместительное хранилище и быстрый доступ к данным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel обеспечивает основу стабильной работы ноутбука. Подсветка клавиатуры помогает комфортно набирать текст при недостаточном освещении. Для подключения внешнего экрана предусмотрен HDMI. Стильный синий цвет придаёт модели выразительный внешний вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС самостоятельно.

Отзывы о товаре ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для комфортной работы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ сочетает вместительное хранилище и быстрый доступ к данным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а процессор Intel обеспечивает основу стабильной работы ноутбука. Подсветка клавиатуры помогает комфортно набирать текст при недостаточном освещении. Для подключения внешнего экрана предусмотрен HDMI. Стильный синий цвет придаёт модели выразительный внешний вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ASUS VivoBook 17 X1704-AU1159 [90NB13X2-M00RH0] Blue 17.3" {FHD Core 7 150U/16Gb/512Gb SSD/No OS} - по цене 88060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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