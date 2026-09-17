Top.Mail.Ru
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS}

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 1
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 2
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 3
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 4
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 5
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 6
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 7
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 8
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 9
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 10
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 11
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 1
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 2
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 3
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 4
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 5
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 6
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 7
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 8
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 9
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 10
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 11
  • ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3&quot; {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 060 руб. 
Начислим 1457 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS}
91 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS}

Ноутбук Asus сочетает производительный процессор Intel Core i7 с 10 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и быстрым SSD-накопителем объёмом 1024 ГБ. Такой набор подходит для комфортной многозадачности: можно одновременно работать с несколькими приложениями, документами и большими файлами без лишних задержек. Встроенная видеокарта отвечает за повседневные графические задачи, а подсветка клавиатуры делает работу с ноутбуком удобнее при слабом освещении. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения совместимых устройств. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно установить нужную ОС и настроить ноутбук под свои задачи.

Отзывы о товаре ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS}




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus сочетает производительный процессор Intel Core i7 с 10 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и быстрым SSD-накопителем объёмом 1024 ГБ. Такой набор подходит для комфортной многозадачности: можно одновременно работать с несколькими приложениями, документами и большими файлами без лишних задержек. Встроенная видеокарта отвечает за повседневные графические задачи, а подсветка клавиатуры делает работу с ноутбуком удобнее при слабом освещении. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения совместимых устройств. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно установить нужную ОС и настроить ноутбук под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/ Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/ No OS} - по цене 91060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...