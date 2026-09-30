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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA

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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 1
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 2
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 3
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 4
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 5
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 6
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
48-48-48
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 5
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 6
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 880 руб. 
Начислим 895 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA
55 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XPG
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
48
Тайминги
48-48-48
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
130

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA

**Модуль памяти ADATA DDR5 6000 LANCER BLADE RGB (2 x 16 ГБ)** Увеличьте производительность вашего ПК с модулями памяти ADATA LANCER BLADE RGB! Идеальное решение для геймеров и требовательных пользователей. **Основные характеристики:** * общий объём: 32 ГБ (2 модуля по 16 ГБ); * тип памяти: DDR5; * эффективная частота: 6000 МГц; * пропускная способность: 48 000 Мб/с; * CAS Latency (CL): 48; * поддержка XMP: да; * наличие радиатора: да; * подсветка: RGB; * форм-фактор: DIMM; * назначение: для ПК. **Преимущества:** * высокая скорость работы — идеально подходит для игр и ресурсоёмких задач; * стильный дизайн с RGB-подсветкой — украсит любой игровой ПК; * радиатор обеспечивает эффективное охлаждение — память будет работать стабильно даже при высоких нагрузках; * совместимость с современными материнскими платами — легко интегрируется в вашу систему. Выберите модуль памяти ADATA DDR5 и ощутите прирост производительности вашего компьютера!

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
48
Тайминги
48-48-48
Развернуть
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание
**Модуль памяти ADATA DDR5 6000 LANCER BLADE RGB (2 x 16 ГБ)** Увеличьте производительность вашего ПК с модулями памяти ADATA LANCER BLADE RGB! Идеальное решение для геймеров и требовательных пользователей. **Основные характеристики:** * общий объём: 32 ГБ (2 модуля по 16 ГБ); * тип памяти: DDR5; * эффективная частота: 6000 МГц; * пропускная способность: 48 000 Мб/с; * CAS Latency (CL): 48; * поддержка XMP: да; * наличие радиатора: да; * подсветка: RGB; * форм-фактор: DIMM; * назначение: для ПК. **Преимущества:** * высокая скорость работы — идеально подходит для игр и ресурсоёмких задач; * стильный дизайн с RGB-подсветкой — украсит любой игровой ПК; * радиатор обеспечивает эффективное охлаждение — память будет работать стабильно даже при высоких нагрузках; * совместимость с современными материнскими платами — легко интегрируется в вашу систему. Выберите модуль памяти ADATA DDR5 и ощутите прирост производительности вашего компьютера!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA - по цене 55880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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