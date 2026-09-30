Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-6000 AX5U6000C4816G-DTLABRBK ADATA
**Модуль памяти ADATA DDR5 6000 LANCER BLADE RGB (2 x 16 ГБ)** Увеличьте производительность вашего ПК с модулями памяти ADATA LANCER BLADE RGB! Идеальное решение для геймеров и требовательных пользователей. **Основные характеристики:** * общий объём: 32 ГБ (2 модуля по 16 ГБ); * тип памяти: DDR5; * эффективная частота: 6000 МГц; * пропускная способность: 48 000 Мб/с; * CAS Latency (CL): 48; * поддержка XMP: да; * наличие радиатора: да; * подсветка: RGB; * форм-фактор: DIMM; * назначение: для ПК. **Преимущества:** * высокая скорость работы — идеально подходит для игр и ресурсоёмких задач; * стильный дизайн с RGB-подсветкой — украсит любой игровой ПК; * радиатор обеспечивает эффективное охлаждение — память будет работать стабильно даже при высоких нагрузках; * совместимость с современными материнскими платами — легко интегрируется в вашу систему. Выберите модуль памяти ADATA DDR5 и ощутите прирост производительности вашего компьютера!
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