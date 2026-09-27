Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
6000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 290 руб.
В наличии
Код товара: 748703
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
94 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
6000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.4
Размеры в упаковке, см
18х15х2
Вес, г.
100
Описание товара Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT
Модуль памяти PATRIOT DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
6000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.4
Модуль памяти PATRIOT DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K
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Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - данный товар вы можете купить по цене 94290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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