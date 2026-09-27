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Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT

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Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 3
Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 4
Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 5
Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
6000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
  • Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 3
  • Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 4
  • Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 5
  • Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 290 руб. 
Начислим 1509 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT
94 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
6000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.4
Размеры в упаковке, см
18х15х2
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT

Модуль памяти PATRIOT DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
6000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.4
Описание
Модуль памяти PATRIOT DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PATRIOT - данный товар вы можете купить по цене 94290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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