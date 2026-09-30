Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA
Описание LANCER BLADE DDR5 УТОНЧЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ Компактный низкопрофильный радиатор LANCER BLADE оснащен низкопрофильным радиатором, который идеально помещается в небольших корпусах для ПК и не мешает башенным кулерам процессора. Улучшенное управление питанием XPG LANCER BLADE DDR5 оснащен встроенной интегральной схемой управления питанием (PMIC) для повышения стабильности подачи электропитания. Благодаря более низкому рабочему напряжению энергоэффективность серии LANCER выше, чем у DDR4. Стабильность и надежность Благодаря встроенному коду коррекции ошибок (On-die ECC) этот модуль исправляет ошибки в реальном времени. При этом повышается стабильность и надежность работы устройства. Сделано из качественных материалов Высококачественные ИС и печатные платы обеспечивают безупречную производительность и надежность разгона. Это оптимальное решение для искушенных геймеров и любителей разгона системы.
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