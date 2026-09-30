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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA

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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 1
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 2
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 3
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 4
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 5
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 6
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 5
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 6
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 190 руб. 
Начислим 868 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA
54 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Размеры в упаковке, см
16х16х2
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA

Описание LANCER BLADE DDR5 УТОНЧЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ Компактный низкопрофильный радиатор LANCER BLADE оснащен низкопрофильным радиатором, который идеально помещается в небольших корпусах для ПК и не мешает башенным кулерам процессора. Улучшенное управление питанием XPG LANCER BLADE DDR5 оснащен встроенной интегральной схемой управления питанием (PMIC) для повышения стабильности подачи электропитания. Благодаря более низкому рабочему напряжению энергоэффективность серии LANCER выше, чем у DDR4. Стабильность и надежность Благодаря встроенному коду коррекции ошибок (On-die ECC) этот модуль исправляет ошибки в реальном времени. При этом повышается стабильность и надежность работы устройства. Сделано из качественных материалов Высококачественные ИС и печатные платы обеспечивают безупречную производительность и надежность разгона. Это оптимальное решение для искушенных геймеров и любителей разгона системы.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Развернуть
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Описание
Описание LANCER BLADE DDR5 УТОНЧЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ Компактный низкопрофильный радиатор LANCER BLADE оснащен низкопрофильным радиатором, который идеально помещается в небольших корпусах для ПК и не мешает башенным кулерам процессора. Улучшенное управление питанием XPG LANCER BLADE DDR5 оснащен встроенной интегральной схемой управления питанием (PMIC) для повышения стабильности подачи электропитания. Благодаря более низкому рабочему напряжению энергоэффективность серии LANCER выше, чем у DDR4. Стабильность и надежность Благодаря встроенному коду коррекции ошибок (On-die ECC) этот модуль исправляет ошибки в реальном времени. При этом повышается стабильность и надежность работы устройства. Сделано из качественных материалов Высококачественные ИС и печатные платы обеспечивают безупречную производительность и надежность разгона. Это оптимальное решение для искушенных геймеров и любителей разгона системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABWH ADATA - по цене 54190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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