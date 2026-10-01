Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 1
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 2
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 3
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 4
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 5
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Katana 15 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748698
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 15 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х10
Вес, кг.
4.38

Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg

**Игровой ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Katana 15 HX B14WFK — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 15 HX B14WFK?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 создаёт реалистичное изображение и позволяет наслаждаться детализированной графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Katana 15 HX B14WFK — это сочетание передовых технологий и продуманного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и других ресурсоёмких задач!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 15 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Katana 15 HX B14WFK — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 15 HX B14WFK?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 создаёт реалистичное изображение и позволяет наслаждаться детализированной графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Katana 15 HX B14WFK — это сочетание передовых технологий и продуманного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и других ресурсоёмких задач!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...