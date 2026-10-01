Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg
**Игровой ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Katana 15 HX B14WFK — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 15 HX B14WFK?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 создаёт реалистичное изображение и позволяет наслаждаться детализированной графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Katana 15 HX B14WFK — это сочетание передовых технологий и продуманного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и других ресурсоёмких задач!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg