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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg

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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748697
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
75
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х10
Вес, кг.
4.62

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg

**Игровой ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком MSI Katana 17 HX B14WFK! Этот мощный девайс создан для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX B14WFK?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и плавным игровым процессом. * **Качественный дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит яркие и чёткие изображения, а матовая поверхность уменьшит блики. **Дополнительные преимущества:** * удобный клавиатурный блок с цифровым блоком и русской раскладкой; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * чёрный корпус из пластика, который выглядит стильно и современно; * вес всего 2,7 кг — ноутбук легко взять с собой. MSI Katana 17 HX B14WFK — это идеальный выбор для геймеров, которые хотят получить максимум от своего ноутбука. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
75
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком MSI Katana 17 HX B14WFK! Этот мощный девайс создан для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX B14WFK?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и плавным игровым процессом. * **Качественный дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит яркие и чёткие изображения, а матовая поверхность уменьшит блики. **Дополнительные преимущества:** * удобный клавиатурный блок с цифровым блоком и русской раскладкой; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * чёрный корпус из пластика, который выглядит стильно и современно; * вес всего 2,7 кг — ноутбук легко взять с собой. MSI Katana 17 HX B14WFK — это идеальный выбор для геймеров, которые хотят получить максимум от своего ноутбука. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!
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Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-412XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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