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Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg

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Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 1
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 2
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 3
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 4
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 5
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 6
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 7
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Stealth A16 AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 6
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 7
  • Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 530 руб. 
Начислим 4457 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg
278 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth A16 AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х9
Вес, кг.
4.34

Описание товара Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg

**Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth A16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов. **Почему стоит выбрать MSI Stealth A16 AI+?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 9 с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах. * **Быстрая память:** 32 ГБ DDR5 — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 видеопамяти позволит наслаждаться детализированной графикой в играх и при работе с 3D-графикой. * **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. * **Лёгкость и компактность:** вес всего 2,1 кг и стильный чёрный корпус из алюминия и магния делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * наличие цифрового блока клавиатуры; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С MSI Stealth A16 AI+ вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн. Этот ноутбук станет вашим надёжным помощником в работе и играх!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth A16 AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Развернуть
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth A16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов. **Почему стоит выбрать MSI Stealth A16 AI+?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 9 с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах. * **Быстрая память:** 32 ГБ DDR5 — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 видеопамяти позволит наслаждаться детализированной графикой в играх и при работе с 3D-графикой. * **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. * **Лёгкость и компактность:** вес всего 2,1 кг и стильный чёрный корпус из алюминия и магния делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * наличие цифрового блока клавиатуры; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * глянцевая поверхность экрана; * русская раскладка клавиатуры. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С MSI Stealth A16 AI+ вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн. Этот ноутбук станет вашим надёжным помощником в работе и играх!
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Отзывы


Купить Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWHG-239XRU AMD Ryzen AI 9 365/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.1kg - по цене 278530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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