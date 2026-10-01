Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg
**Ноутбук MSI Modern A15 AI — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern A15 AI — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern A15 AI?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Компактность и стиль:** серый корпус из пластика, вес всего 1,7 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon Graphics — для базовых графических задач; * кардридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети; * отсутствие предустановленной ОС — свобода выбора операционной системы под ваши нужды. С ноутбуком MSI Modern A15 AI вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и производительность!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg