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Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg

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Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 1
Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 2
Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 3
Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 4
Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 5
Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern A15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 850 руб. 
Начислим 1182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg
73 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern A15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
46.8
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
47х30х8
Вес, кг.
2.57

Описание товара Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg

**Ноутбук MSI Modern A15 AI — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern A15 AI — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern A15 AI?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Компактность и стиль:** серый корпус из пластика, вес всего 1,7 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon Graphics — для базовых графических задач; * кардридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети; * отсутствие предустановленной ОС — свобода выбора операционной системы под ваши нужды. С ноутбуком MSI Modern A15 AI вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и производительность!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern A15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
46.8
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Описание
**Ноутбук MSI Modern A15 AI — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern A15 AI — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern A15 AI?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Компактность и стиль:** серый корпус из пластика, вес всего 1,7 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon Graphics — для базовых графических задач; * кардридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети; * отсутствие предустановленной ОС — свобода выбора операционной системы под ваши нужды. С ноутбуком MSI Modern A15 AI вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и производительность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Modern A15 AI+ F3HMG-040XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg - по цене 73850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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