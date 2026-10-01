Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG-408RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg

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Характеристики
Линейка
MSI Raider A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
399 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748691
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**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WIG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт.
**Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WIG?**
* **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность даже в самых требовательных играх.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и быстрой работы приложений.
* **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка операционной системы и игр.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 для потрясающей графики и реалистичных спецэффектов.
* **Дисплей, который впечатлит:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — картинка будет чёткой и плавной.
* **Матовое покрытие экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении.
* **Удобная клавиатура** с цифровым блоком и русской раскладкой — идеально для долгих игровых сессий.
* **Подключение и совместимость:** кардридер поддерживает SD, SDHC и SDXC, есть сетевой интерфейс RJ-45.
**Дополнительные преимущества:**
* операционная система Windows 11 Home — современные возможности и безопасность;
* чёрный корпус из пластика — стильный и прочный;
* энергоёмкий аккумулятор (99 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки.
С MSI Raider A18 HX A9WIG вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника для игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте лучшее!
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WIG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт.
**Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WIG?**
* **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность даже в самых требовательных играх.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и быстрой работы приложений.
* **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка операционной системы и игр.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 для потрясающей графики и реалистичных спецэффектов.
* **Дисплей, который впечатлит:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — картинка будет чёткой и плавной.
* **Матовое покрытие экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении.
* **Удобная клавиатура** с цифровым блоком и русской раскладкой — идеально для долгих игровых сессий.
* **Подключение и совместимость:** кардридер поддерживает SD, SDHC и SDXC, есть сетевой интерфейс RJ-45.
**Дополнительные преимущества:**
* операционная система Windows 11 Home — современные возможности и безопасность;
* чёрный корпус из пластика — стильный и прочный;
* энергоёмкий аккумулятор (99 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки.
С MSI Raider A18 HX A9WIG вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника для игр и работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте лучшее!
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG-408RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG-408RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5080 16Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg