Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 отлично подходит для работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение делает просмотр контента комфортным, а графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает обработку изображения в рамках возможностей встроенной графики. Процессор Intel Core i3 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с офисными приложениями, браузером и другими повседневными программами. SSD-накопитель на 256 Гб сочетает достаточный объём для необходимых файлов с быстрым доступом к данным. Модель поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение. Li-Pol аккумулятор дополняет практичную конфигурацию ноутбука Lenovo.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg