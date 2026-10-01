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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 14
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 15
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 4
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 10
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 14
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 15
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748689
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
2.41

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg

Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 отлично подходит для работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение делает просмотр контента комфортным, а графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает обработку изображения в рамках возможностей встроенной графики. Процессор Intel Core i3 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с офисными приложениями, браузером и другими повседневными программами. SSD-накопитель на 256 Гб сочетает достаточный объём для необходимых файлов с быстрым доступом к данным. Модель поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение. Li-Pol аккумулятор дополняет практичную конфигурацию ноутбука Lenovo.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 отлично подходит для работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение делает просмотр контента комфортным, а графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает обработку изображения в рамках возможностей встроенной графики. Процессор Intel Core i3 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с офисными приложениями, браузером и другими повседневными программами. SSD-накопитель на 256 Гб сочетает достаточный объём для необходимых файлов с быстрым доступом к данным. Модель поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение. Li-Pol аккумулятор дополняет практичную конфигурацию ноутбука Lenovo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel Core i3-1315U/8Gb (soldered D5)/SSD256Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Grey/1.62kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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