Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg
Gigabyte AERO X16 4WH — это не просто ноутбук, это холст для ваших самых смелых творческих замыслов, заключенный в изысканный корпус. Он создан для тех, кто видит мир иначе, кто стремится не просто создавать, а преобразовывать, кто ценит красоту в каждой детали и мощность, способную воплотить любое видение. Это устройство — мост между вашим воображением и реальностью, позволяющий шагнуть за пределы обыденного. Его внешний вид — это симфония элегантности и функциональности. Линии корпуса плавные и четкие, выполненные из премиальных материалов, которые не только приятны на ощупь, но и говорят о бескомпромиссном качестве. Каждый элемент AERO X16 4WH излучает уверенность и утонченность, делая его достойным спутником в любой рабочей или творческой среде. Этот ноутбук — заявление о вашем стиле и профессионализме. Под этой изысканной оболочкой скрывается сердце, созданное для покорения вершин. Он призван ускорить ваш рабочий процесс, дать вам свободу исследовать сложные проекты без каких-либо затруднений. Это инструмент, который не останавливает вас, а наоборот, подталкивает к свершениям, позволяя сосредоточиться на самом главном — на вашем творчестве. Gigabyte AERO X16 4WH — это воплощение мощи, элегантности и безграничных возможностей.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AERO X16 4WH AMD Ryzen 9 AI 465/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/RJ-45/White/1.9kg