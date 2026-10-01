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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3&quot;/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748687
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8840HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg

**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — стиль и высокая производительность в одном устройстве!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840HS с частотой до 5,1 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (частота 5600 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чётким изображением. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,63 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия и пластика легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным, а кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) позволит легко работать с внешними носителями. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon 780M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8840HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — стиль и высокая производительность в одном устройстве!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840HS с частотой до 5,1 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (частота 5600 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чётким изображением. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,63 кг) и стильный ноутбук в сером корпусе из алюминия и пластика легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным, а кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) позволит легко работать с внешними носителями. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon 780M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen 7 8840HS/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.3"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.63kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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