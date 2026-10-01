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Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg

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Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 1
Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 2
Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 3
Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 4
Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 5
Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern A14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748685
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern A14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
46.8
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х9
Вес, кг.
2.28

Описание товара Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg

**Ноутбук MSI Modern A14 AI — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern A14 AI — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern A14 AI?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 14 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам чёткое и яркое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует хорошие углы обзора. * **Компактность и стиль:** серый корпус из пластика, вес всего 1,4 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Универсальность:** наличие кардридера для microSD и сетевого интерфейса RJ-45 расширяет возможности подключения различных устройств. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon Graphics — для повседневных задач и нетребовательных игр; * русская раскладка клавиатуры — удобно для работы с текстами; * отсутствие операционной системы — вы можете установить ту ОС, которая вам больше подходит. С ноутбуком MSI Modern A14 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern A14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
46.8
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Modern A14 AI — стиль и производительность в компактном корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern A14 AI — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern A14 AI?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 14 дюймов, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам чёткое и яркое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует хорошие углы обзора. * **Компактность и стиль:** серый корпус из пластика, вес всего 1,4 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Универсальность:** наличие кардридера для microSD и сетевого интерфейса RJ-45 расширяет возможности подключения различных устройств. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon Graphics — для повседневных задач и нетребовательных игр; * русская раскладка клавиатуры — удобно для работы с текстами; * отсутствие операционной системы — вы можете установить ту ОС, которая вам больше подходит. С ноутбуком MSI Modern A14 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern A14 AI+ F3HMG-041XRU AMD Ryzen AI 5 330/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/UMA/14"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.4kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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