Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg
**Ноутбук ASUS VIVOBOOK GO L1504FA — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS VIVOBOOK GO L1504FA — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** четырёхъядерный процессор AMD Ryzen 5 7520U с базовой частотой 2,8 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора. * **Современная графика:** интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M отлично подойдёт для работы с графикой и просмотра видео. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ноутбуком ASUS VIVOBOOK GO L1504FA вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и производительный ноутбук!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/Win11/Black/1.63kg