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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748682
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
49х29х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4102 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered, 1*8 D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Blue/1.7kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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