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Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg

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Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 1
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 2
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 3
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 4
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 5
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Raider A18 HX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18&quot;/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
442 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748681
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider A18 HX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX3D
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
7.14

Описание товара Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg

**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WJG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность и быстродействие. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и требовательных игр. * **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — чёткое и яркое изображение. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Операционная система:** Windows 11 Home — современная и удобная ОС для работы и игр. * **Дополнительные преимущества:** * кардридер для SD, SDHC, SDXC; * сетевой интерфейс RJ-45; * цифровой блок клавиатуры; * стильный чёрный корпус. С ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы с ресурсоёмкими приложениями. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте MSI!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider A18 HX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX3D
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт. **Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WJG?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность и быстродействие. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и требовательных игр. * **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — чёткое и яркое изображение. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Операционная система:** Windows 11 Home — современная и удобная ОС для работы и игр. * **Дополнительные преимущества:** * кардридер для SD, SDHC, SDXC; * сетевой интерфейс RJ-45; * цифровой блок клавиатуры; * стильный чёрный корпус. С ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы с ресурсоёмкими приложениями. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте MSI!
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Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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