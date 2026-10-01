Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg

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Характеристики
Линейка
MSI Raider A18 HX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
442 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748681
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**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт.
**Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WJG?**
* **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность и быстродействие.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и требовательных игр.
* **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка системы и приложений.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров.
* **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — чёткое и яркое изображение.
* **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении.
* **Операционная система:** Windows 11 Home — современная и удобная ОС для работы и игр.
* **Дополнительные преимущества:**
* кардридер для SD, SDHC, SDXC;
* сетевой интерфейс RJ-45;
* цифровой блок клавиатуры;
* стильный чёрный корпус.
С ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы с ресурсоёмкими приложениями. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте MSI!
**Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG! Этот игровой гигант оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт.
**Почему стоит выбрать MSI Raider A18 HX A9WJG?**
* **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и частотой до 5.4 ГГц гарантирует высокую производительность и быстродействие.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и требовательных игр.
* **Хранилище:** SSD на 2 ТБ (M.2 PCIe) — быстрая загрузка системы и приложений.
* **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров.
* **Потрясающий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2400 (WQUXGA), технологией MiniLED и частотой обновления 120 Гц — чёткое и яркое изображение.
* **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении.
* **Операционная система:** Windows 11 Home — современная и удобная ОС для работы и игр.
* **Дополнительные преимущества:**
* кардридер для SD, SDHC, SDXC;
* сетевой интерфейс RJ-45;
* цифровой блок клавиатуры;
* стильный чёрный корпус.
С ноутбуком MSI Raider A18 HX A9WJG вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжный инструмент для работы с ресурсоёмкими приложениями. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте MSI!
Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-407RU AMD Ryzen 9 9955HX3D/32Gb (2*16 D5)/SSD2Tb/RTX5090 24Gb (175W)/18"/IPS/MiniLED/WQUXGA/3840x2400/120Hz/Win11/RJ-45/Core Black/3.6kg